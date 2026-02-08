Oroscopo Toro: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Il cielo di questa settimana parla chiaro. La tua attenzione è rivolta soprattutto alle questioni pratiche e professionali, mentre la sfera sentimentale resta momentaneamente in secondo piano. Non è disinteresse, ma una scelta quasi obbligata. Negli ultimi tempi hai dovuto fare i conti con una certa instabilità, e ora senti il bisogno di rimettere ordine prima di concederti distrazioni emotive. Le relazioni, soprattutto quelle nate o messe alla prova nelle ultime settimane, hanno bisogno di chiarezza.

Alcuni incontri sono stati intensi ma difficili da gestire, altri hanno sollevato questioni irrisolte all’interno di coppie di lunga data. La sensazione è quella di trovarsi in acque agitate, ma il cambiamento è vicino. A breve potresti finalmente percepire una calma diversa, come se stessi approdando in una zona più riparata, dove tornare a respirare e a fidarti. Attenzione solo a non alimentare polemiche inutili, soprattutto nel fine settimana. Non tutto merita una risposta immediata.

Sul piano professionale, invece, il terreno è fertile. Non ci sono ostacoli rilevanti e le iniziative che decidi di avviare trovano riscontri concreti. È il momento giusto per sistemare ciò che è rimasto in sospeso, rimettere mano a progetti accantonati e dare spazio alla tua ambizione, che negli ultimi mesi avevi tenuto un po’ a freno. Arrivi da una crisi vissuta a inizio anno, ma ora le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Accordi, collaborazioni e persino nuove società sono favoriti, a patto che tu riesca a smorzare le tensioni generate di recente, magari senza voler avere sempre l’ultima parola.

Dal punto di vista fisico l’energia è buona, ma l’ansia di fare tutto e subito può giocarti qualche brutto scherzo. Organizzazione e pazienza restano le tue armi migliori.

Quando smetti di resistere testardamente, scopri che il mondo non è contro di te.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti calmi e sistemi na cosa alla vota, tuttu pigghia forma e tu torni a sentiri a terra sutta i peri.

