Oroscopo del giorno: venerdì 5 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 5 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 5 aprile 2024

♈ Ariete

Giornata Super-Produttiva: Oggi le stelle ti invitano a non fermarti davanti a nulla. È il momento di spingere a fondo l’acceleratore sul lavoro, anche se probabilmente l’unico risultato tangibile sarà un’eccellente padronanza dei giochi da ufficio. Voto: 7.5. (In grassetto: Consiglio delle stelle siciliane): Ricordati, chi va piano, va sano e va lontano. Ma oggi, caro Ariete, si corre!

♉ Toro

Giornata Carpe Diem: Il motto di oggi è “prendi tutto ciò che puoi”, soprattutto se si tratta di cibo. La Luna suggerisce che il miglior investimento sarà in cioccolata e comfort food. Voto: 8. (Consiglio delle stelle siciliane): Non ti scurdari di te, mangia bene e vivrai cent’anni.

♊ Gemelli

Giornata da Soap Opera: Le tue abilità comunicative oggi saranno al top, riuscirai a creare più drammi di una telenovela venezuelana. Voto: 7. (Consiglio delle stelle siciliane): Parla cu tutti, fidati di nuddu.

♋ Cancro

Giornata Rollercoaster: Oggi la tua sensibilità sarà come un’ottovolante: su e giù senza controllo. Ottimo per chi ama le emozioni forti, meno per chi ti sta intorno. Voto: 6.5. (Consiglio delle stelle siciliane): Lassa perdere e tira avanti, domani è n’àutru jornu.

♌ Leone

Giornata da Re/Regina: Oggi sentirai il bisogno di essere al centro dell’attenzione più del solito. Evita di indossare la corona al supermercato. Voto: 8.5. (Consiglio delle stelle siciliane): Nun ti muntari la testa, ricordati chi sei.

♍ Vergine

Giornata Misteriosa: Oggi la tua capacità di analisi sarà messa a dura prova. Anche scegliere il gelato diventerà un dilemma esistenziale. Voto: 6. (Consiglio delle stelle siciliane): A vita è fatta di scelte, ma nun è u casu di complicarla troppu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 5 aprile 2024

♎ Bilancia

Giornata Sociale: Oggi tutti vogliono un pezzo di te. Cerca di non finire come il buffet alla fine di una festa. Voto: 7.5. (Consiglio delle stelle siciliane): Troppi amici, troppi guai. Megghiu pocu ma boni.

♏ Scorpione

Giornata da Detective: La tua intuizione sarà così acuta da farti sentire come Sherlock Holmes. Peccato che l’unico mistero da risolvere sarà trovare le chiavi di casa. Voto: 7. (Consiglio delle stelle siciliane): L’occhiu vidi, u cori si ferisci, ma a volte è megghiu fari finta di nenti.

♐ Sagittario

Giornata Avventurosa: Oggi sentirai il bisogno di esplorare nuovi orizzonti. Probabilmente finirai sul divano a guardare documentari di viaggi. Voto: 8. (Consiglio delle stelle siciliane): Chi viaggia impara, anche da casa.

♑ Capricorno

Giornata Ambiziosa: Le stelle suggeriscono grandi cose per te oggi. Peccato che probabilmente saranno solo grandi sogni durante un pisolino pomeridiano. Voto: 6.5. (Consiglio delle stelle siciliane): Sognare è importante, ma ricordati di travagliari puru.

♒ Acquario

Giornata Rivoluzionaria: Oggi è il giorno giusto per cambiare il mondo… o almeno cambiare il canale della TV. Voto: 9. (Consiglio delle stelle siciliane): L’importante è cambiare, anche se è solo u canali della televisiuni.

♓ Pesci

Giornata Sognante: Le stelle dicono che è il momento di inseguire i tuoi sogni. Forse domani, però, oggi c’è da fare la lavatrice. Voto: 6. (Consiglio delle stelle siciliane): Sogni d’oru, ma nun scurdariti di a realtà.

Classifica di venerdì 5 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Leone

3 – Toro

4 – Sagittario

5 – Ariete

6 – Bilancia

7 – Gemelli

8 – Scorpione

9 – Cancro

10 – Capricorno

11 – Vergine

12 – Pesci



