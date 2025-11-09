Oroscopo Vergine: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Precisa, analitica, con l’agenda in mano pure quando dormi. Questa settimana, ti ritrovi a mettere ordine in tutto, emozioni incluse. L’amore ti regala giornate favorevoli soprattutto all’inizio. Se hai attraversato una crisi, ora puoi risanarla, ma solo se smetti di analizzare ogni parola del partner come se fosse un rapporto di laboratorio.

Venere ti protegge e ti invita ad aprirti di più, a concederti un po’ di leggerezza e romanticismo senza sentirti in colpa. L’amore non è un foglio Excel, non serve calcolare quanto dai e quanto ricevi. Per chi è single, c’è aria di incontri piacevoli e finalmente meno “programmati”. Lasciati sorprendere.

Sul lavoro, invece, la tua meticolosità viene messa alla prova. Ci sono tensioni da gestire con colleghi o superiori che non sempre capiscono il tuo impegno. Potresti sentirti incompreso, ma in realtà stai costruendo qualcosa di solido e duraturo, anche se il mondo non se ne accorge subito. L’ambiente competitivo ti spinge a dare il meglio, ma ricordati che non devi essere perfetto: basta essere efficace.

Il weekend, però, richiede una pausa. Niente stress, niente eccessi, e soprattutto… niente persone che ti rubano energia. Cura la mente, il corpo e il sonno. Il tuo equilibrio è prezioso e non può essere sacrificato per l’ennesimo compito urgente.

La Vergine non si rilassa mai: anche quando sogna, corregge gli errori grammaticali degli angeli.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Rilassati un pocu, ca ‘u munnu nun si sistema mancu si ci scrivi ‘na lista di cose da fari”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI