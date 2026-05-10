Oroscopo Vergine: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana sembri un investigatore privato assunto per controllare ogni dettaglio della tua vita sentimentale, lavorativa ed emotiva. Hai quella solita tendenza ad analizzare tutto al millimetro, ma stavolta rischi davvero di esagerare. Nei rapporti possono nascere piccoli attriti o incomprensioni che, razionalmente, sarebbero risolvibili in cinque minuti… ma tu hai il talento speciale di trasformare un semplice “ok” scritto male su WhatsApp in un caso diplomatico internazionale. La verità è che sei più sensibile del solito e hai bisogno di rassicurazioni concrete, anche se fai finta di essere totalmente indipendente.

Chi è in coppia deve armarsi di pazienza. Alcune tensioni potrebbero nascere da parole dette male, silenzi interpretati peggio o aspettative troppo alte. Nulla di grave, però evita di reagire impulsivamente o di voler chiarire tutto immediatamente. Da metà settimana torna una comunicazione più serena e finalmente riuscirai a vedere le situazioni con maggiore lucidità. Il partner probabilmente ti ama anche per questa tua precisione maniacale, ma ogni tanto vorrebbe pure parlare senza sentirsi sotto interrogatorio. I single, invece, rischiano di idealizzare troppo le nuove conoscenze. Parti con grandi aspettative e poi resti deluso appena scopri che la persona davanti a te non organizza mentalmente la vita in fogli Excel come fai tu. Cerca di essere più leggero e meno severo, soprattutto all’inizio.

Sul lavoro arrivi da mesi piuttosto stressanti, in cui tensioni e responsabilità hanno pesato parecchio sulla concentrazione. Però ora inizia una fase di recupero interessante. Presto arriveranno novità importanti, soprattutto nella comunicazione, nelle trattative e nelle decisioni operative. È un momento perfetto per rimettere ordine nelle priorità e pianificare con intelligenza i prossimi passi. Tu quando lavori bene diventi praticamente imbattibile: preciso, strategico e capace di vedere dettagli che gli altri ignorano completamente. Però devi smetterla di pretendere la perfezione assoluta da te stesso e dagli altri, perché ultimamente sembri vivere con un giudice interiore sempre pronto a dare insufficienze.

Fisicamente lo stress si sente parecchio, soprattutto nei primi giorni della settimana. Gli ambienti caotici o le persone confuse ti prosciugano energia come vampiri emotivi. Hai bisogno di ordine, silenzio e punti di riferimento chiari. Concederti tempo per te sarà fondamentale, così come imparare a lasciare andare ciò che non puoi controllare. Sì, anche se dentro di te continui a pensare che potresti controllarlo meglio di tutti.

Rilassi così tanto la mente che pure durante il relax organizzi mentalmente le prossime tre settimane.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa iri chiddu ca nun poi cumannari e pigghiati tempu pi respirari, ca nun poi purtari tuttu supra i spaddi.

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