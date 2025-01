Oroscopo Vergine: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Settimana complicata per chi, come te, vive di ordine e pianificazione. In amore, sei un mix esplosivo di critiche e dubbi: attenzione a non riversare sul partner i problemi che nascono altrove.

Le stelle promettono tempi migliori, ma intanto stringi i denti. Sul lavoro, sembra che tu stia giocando a una partita di scacchi: muovi le pedine con cautela, perché ogni mossa conta. La tua energia è un po’ sottotono, e forse è il momento di concederti un po’ di riposo.

Sei nervoso come un gatto su un tetto caldo.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma chi ti costa fari un surrisu? Almenu mentri aspetti ca a luna si sistema.”

