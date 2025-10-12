Oroscopo Vergine: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana ti metti il camice bianco e fai l’anatomo-patologo dei sentimenti: sezioni, analizzi, studi ogni dettaglio delle tue relazioni affettive. Se qualcosa non torna, Venere ti aiuterà a tirare una riga e andare avanti. Hai voglia di vivere emozioni vere, intense, ma senza troppe complicazioni. Tipo: “Dammi tutto, ma che sia semplice”. Come se l’amore avesse il manuale delle istruzioni IKEA, e per giunta in italiano.

Hai una fame di novità, ma con giudizio (perché il tuo segno, anche quando s’innamora, vuole tenere la contabilità del cuore). Se ti capita un colpo di fulmine, accoglilo pure ma tieni lo scontrino…non si sa mai.

Nel lavoro stai ripartendo con nuove idee, forse hai pensato di mollare un ruolo che non ti rappresenta più e adesso ti affacci al futuro con cautela. Qualche proposta interessante arriverà, ma apri bene gli occhi.

Alcune opportunità brillano come gioielli, ma sono di plastica. Tu, che ami l’affidabilità più di ogni altra cosa, dovresti fiutare subito l’inganno. Fisicamente sei in fase di ripresa, ma occhio alla stanchezza alle gambe. Un po’ di movimento ti farà bene, anche solo una passeggiata senza meta (e senza pensieri da sistemare nel frattempo).

Ti vuoi innamorare ma senza perdere il controllo. Buona fortuna.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Cu voli sempri capiri tuttu, si scorda di viviri. Spenniti n’anticchia e godi senza fari l’analisi.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI