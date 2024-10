Oroscopo Vergine: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Cara Vergine, settimana di alti e bassi. In amore, Venere ti protegge, ma se sei troppo impegnata con i tuoi mille impegni, potresti rischiare di perdere di vista la tua dolce metà.

Tra lunedì e martedì, sarà come stare dentro un labirinto con diecimila cose da fare. Se il tuo rapporto è già stato in crisi in passato, fai attenzione a non finire come Sherlock Holmes che indaga sulle rovine di una storia.

Se la coppia è forte, basterà stringere i denti e navigare nel mare della routine lavorativa senza perdere il sorriso. Sul lavoro, meglio tenere la calma perché il cielo sembra metterti i bastoni tra le ruote. Lunedì e martedì sottotono, ma da mercoledì si recupera.

Alla fine, esci sempre vincitrice, anche se con un po’ di stanchezza. Il benessere? Qualche preoccupazione familiare ti seguirà come un’ombra, ma nulla che non possa essere risolto con il tuo innato pragmatismo.

“Vergine, più multitasking di così solo un computer con tre schermi!”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun sciarriarti ccu’ tutti pi un jornu stancu. A calma porta a casa i cosi boni.”

