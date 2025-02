Oroscopo Vergine: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Sei meticoloso in tutto, anche nelle paranoie amorose. In coppia, attenzione a non portarti il lavoro a casa, che altrimenti dopo San Valentino ti ritrovi San Malinteso. Se sei single, prova a rilassarti: la tua check-list per il partner perfetto ha più criteri di un concorso pubblico. Con un po’ meno rigidità potresti scoprire che l’amore non è un Excel da compilare.

Sul lavoro, la tua precisione ti rende un punto di riferimento, ma occhio a Mercurio: da venerdì si diverte a metterti i bastoni tra le ruote. Ritardi, confusione, appuntamenti che saltano… ti servirà una dose extra di pazienza. E per favore, non diffidare di tutti come se fossero agenti segreti pronti a rubarti l’identità.

A livello di benessere, il weekend potrebbe portare un po’ di nervosismo: tra stress e riflessioni profonde, potresti finire a contemplare il soffitto chiedendoti dove hai sbagliato.

La perfezione è noiosa, prova l’imperfezione!

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si unni la pinsi sempri, ‘un campi cchiù. Vivi, sbagghia, e ‘nmenzu ci metti ‘n surrisu.”

