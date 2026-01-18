 Oroscopo Vergine: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026
Le previsioni del segno
ASTROLOGIA
di
1 min di lettura

VERGINE – Questa settimana è un computer aggiornato, ma con troppi programmi aperti. L’amore finalmente si fa un po’ più chiaro. Hai messo ordine nei sentimenti come in una to-do list emozionale e adesso sai cosa vuoi. Ma non basta sapere, bisogna anche agire. Se hai già qualcuno nel cuore, è il momento giusto per rafforzare il legame. Magari non con dichiarazioni in stile film d’amore anni ’90, ma con gesti concreti, che è il tuo linguaggio preferito. Se sei single, il weekend è terreno fertile per nuovi incontri, ma solo se lasci il blocco note delle paranoie a casa.

Nel lavoro, sei come una macchina da guerra… parcheggiata. Le idee ci sono, brillanti, nitide, perfino esportabili in PDF, ma qualcosa rallenta tutto. Forse l’ambiente intorno, forse persone che non capiscono la tua visione. O forse sei tu, impaziente come chi aspetta il corriere con l’ordine urgente. Non è colpa tua, ma nemmeno il momento giusto per forzare. La tua missione ora è pazientare senza esplodere, anche se è difficile.

Fisicamente il weekend ti fa bene. Senti che puoi respirare meglio, dormire più profondamente e magari dire “no” senza sensi di colpa. Il corpo ti ringrazia per ogni pausa che ti concedi. Non sei una macchina da prestazione, sei un essere umano con la passione per l’organizzazione: ma anche tu hai diritto a spegnere tutto, almeno per un po’.
Anche i perfezionisti hanno bisogno di un crash di sistema ogni tanto.
Voto: 7
Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari ca si tu ti metti a fari tuttu perfettu, poi resti sulu e stracatu comu ‘na pila senza filu.
