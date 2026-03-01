Oroscopo Vergine: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Finalmente hai le idee più chiare su ciò che desideri davvero e per te questa è già una conquista enorme. Tuttavia, nei rapporti restano piccole tensioni da non sottovalutare. Non si tratta di drammi epocali, ma di differenze di vedute, distrazioni o preoccupazioni esterne che rischiano di creare distanza. Quando ti senti sotto pressione tendi a chiuderti e ad analizzare ogni dettaglio, ma non sempre è la strategia migliore. Il dialogo, anche se imperfetto, resta l’arma più efficace. Dopo la seconda settimana di marzo Venere non sarà più contraria. Quindi conviene avere pazienza se tieni davvero a un legame. In coppia puoi persino vincere una piccola sfida, dimostrando che sai essere meno rigido e più disponibile al compromesso.

Nel lavoro le prospettive iniziano a girare a tuo favore. Puoi programmare con maggiore sicurezza e costruire basi solide per il futuro. Se desideri cambiare gruppo, ruolo o azienda, servirà ancora un po’ di attesa. Non è il momento delle mosse impulsive. Se lavori da tempo nello stesso ambiente, hai visto cambiare capi e colleghi e alcune scelte le hai dovute subire più che condividere. Questo ti ha destabilizzato, ma ti ha anche reso più consapevole. Per ora conviene mantenere diplomazia e studiare strategie a lungo termine. La prudenza, tua alleata naturale, ti permetterà di evitare errori.

La chiarezza interiore cresce e alleggerisce le tensioni accumulate. Fare ordine nei pensieri ti aiuta a sentirti più concentrato. Attenzione però a non somatizzare lo stress. Concediti pause vere, non solo organizzate in agenda.

Non sei pignolo: sei solo uno che vuole che le cose funzionino davvero.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti chiudiri dintra li to pinsieri e parla chiaru cu cu ti sta vicinu, picchì cu pacenzia e testa fina poi sistemari ogni cosa senza fari troppu rumuri.

