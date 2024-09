Oroscopo Vergine: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Cara Vergine, Venere ha lasciato il tuo segno, ma ti ha regalato un agosto intenso e pieno di rivelazioni. Hai visto con chiarezza le crepe nelle relazioni fragili e hai rafforzato quelle che meritano di durare.

Settembre ti sorride, soprattutto nelle questioni di casa e famiglia: i compromessi diventano possibili e i single potrebbero trovare l’amore dietro l’angolo. Il lavoro, però, domina i tuoi pensieri e non puoi fare a meno di cercare l’ordine perfetto in un mondo di caos.

Qualcuno non ha apprezzato il tuo modo di fare, e con Giove in opposizione, potresti ritrovarti a discutere questioni legali. Ma la tua chiarezza e la capacità di mettere in pratica ciò che dici ti porteranno lontano. Nonostante lo stress, stai superando il periodo negativo e, con un po’ di impegno, ritroverai la tua forma fisica, ma occhio a non perderti nei dettagli.

Voto: 8 – Organizza tutto, ma non dimenticare di vivere.

Consiglio delle stelle siciliane: “U primu passu pi fari ‘na bona sistemata è sapiri a quali pirtusu nescinu i guai.”

