Oroscopo Vergine: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Cara Vergine, le stelle ti regalano una seconda chance amorosa dopo un marzo da dimenticare. Grazie a Giove, il tuo potere di attrazione è al massimo, quindi è tempo di riscaldare i cuori, anche quelli in famiglia. Le scelte fatte recentemente riflettono il tuo impegno verso i cari, mostrando quanto le relazioni siano al centro dei tuoi pensieri.

Sul lavoro, il desiderio di cambiamento ha raggiunto il punto di ebollizione. Saturno ti sfida da marzo, ma ora è il momento di mostrare a tutti di che pasta sei fatto. Lotta per il tuo punto di vista, ma ricorda: la razionalità vince sempre su decisioni avventate. Non lasciare che l’invidia altrui offuschi la tua luce. A proposito di luce, la tua energia potrebbe essere un po’ sotto tono. Non sottovalutare l’importanza di un’alimentazione equilibrata e di un supporto vitaminico per mantenerti in forma.

“Cambiamenti? Sì, ma Saturno non deve sapere.” Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A chi avi lingua, passa u mari.” (Chi ha lingua, attraversa il mare)



