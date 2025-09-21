Oroscopo Vergine: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Venere ti bussa alla porta e tu, che di solito apri solo dopo aver disinfettato il campanello, stavolta la fai entrare. Hai voglia d’amore, ma anche di ordine: niente drammi, niente caos, solo emozioni ben impacchettate con fiocco e ricevuta di ritorno. E sai che c’è? Funziona.

Questa settimana sei più aperto, più disponibile, più pronto a lasciarti andare, per quanto possa significare “lasciarsi andare” per te, che pure al relax ci arrivi col foglio Excel. Potrebbe nascere un’attrazione improvvisa, anche forte, di quelle che ti fanno perdere (momentaneamente) il controllo. Hai voglia di conoscere gente e magari pure di stringere legami più profondi, ma sempre con la tua solita attenzione al dettaglio: vuoi amore, sì, ma con curriculum allegato e referenze.

A lavoro sembri un giocoliere in pieno spettacolo: mille incarichi, mille responsabilità, ma stranamente ci stai dentro. Potresti anche valutare un cambio di rotta: nuove città, nuove collaborazioni, nuove esperienze che – anche se ti terrorizzano – iniziano a sembrarti interessanti. Le giornate di venerdì e sabato sono ottime per prendere decisioni o confermare scelte. E sì, finalmente qualcosa si muove dopo quel periodo in cui ti sembrava di correre fermo.

Il benessere non è male, anche se potresti imbatterti in qualche polemica random. Il trucco sta nel non abboccare: se qualcuno provoca, tu scrolla le spalle e vai a farti un giro. Sabato è il giorno perfetto per distrarti, rilassarti e lasciare i problemi a chi non ha hobby.

Hai deciso di vivere l’amore…ma con la lista delle cose da fare in tasca.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sutta sutta ti piaci l’amuri, ma prima ti servi lu GPS, lu piano settimanali e ‘na copia firmata du cuori.

