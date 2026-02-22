Oroscopo Vergine: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – La tua settimana è un esercizio di equilibrio tra testa e cuore. Nei rapporti senti il bisogno di chiarezza, ma anche di spazio personale. Se qualcuno ti pressa per risposte immediate, soprattutto tra mercoledì e giovedì, potresti reagire con nervosismo. Venere in opposizione complica la comunicazione. Le parole rischiano di essere interpretate male e tu non sopporti l’idea di essere frainteso. Le relazioni stabili possono consolidarsi grazie al dialogo sincero, mentre quelle più fragili richiedono pazienza. In fondo, una parte di te desidera riflettere in solitudine per capire davvero cosa prova. Non è freddezza, è bisogno di ordine emotivo.

Nel campo professionale la situazione migliora sensibilmente. Saturno non è più contrario e ti permette di pianificare con maggiore lucidità. È il momento di fare valutazioni strategiche, avviare nuovi progetti, anche se non tutto potrà concretizzarsi subito. La tua attenzione ai dettagli è l’arma vincente. Decisioni ponderate evitano errori e costruiscono risultati solidi e duraturi. Riorganizzare attività e responsabilità ti darà una sensazione di controllo che ti tranquillizza.

Anche l’equilibrio fisico migliora. Momenti di introspezione e attività moderate ti aiutano a mantenere concentrazione e resistenza. Non ignorare i segnali del corpo, ma non trasformare ogni piccolo sintomo in un caso clinico.

Sei il revisore dei conti dello zodiaco, ma ogni tanto lascia parlare anche il cuore senza fare troppe analisi.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scuraggiari si quarchi cosa nun è perfetta, picchì cu calma e riflissioni sistemi tuttu e trovi puru serenità.

