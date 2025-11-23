Oroscopo Vergine: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana sembri una combinazione perfetta tra un investigatore dei sentimenti e un amministratore delegato della tua vita pratica. Venere è in transito positivo e la sua influenza si sente come una luce che rischiara anche gli angoli più difficili del tuo cuore. Le relazioni che nascono ora hanno basi solide, maturità, stabilità: una formula che tu apprezzi più di chiunque altro. Novembre diventa un mese fondamentale per la vita privata: verità che emergono, chiarimenti rimandati troppo a lungo, sicurezza emotiva che cresce come un giardino finalmente annaffiato. E sì, c’è anche un fascino particolare che ti avvolge, qualcosa che ti rende magnetico: speriamo che chi ti sta accanto sia all’altezza.

Sul lavoro, le incertezze recenti pesano ancora un po’, ma ora puoi rimettere insieme un piano d’azione più solido. Stai ristrutturando idee, progetti, contatti. Non è ancora il momento di cambiare gruppo o ruolo, ma lo sarà l’anno prossimo: ora getti i semi, più avanti raccoglierai. Se avevi qualcosa da vendere o trattare, sei già in fase avanzata; per molti, rimborsi o soldi in sospeso iniziano finalmente a muoversi. Chi lavora in modo saltuario potrebbe ricevere chiamate in più, proposte, attività che si sbloccano.

Sul piano del benessere, l’energia non manca. La cura di sé è la tua alleata naturale, e questo è il momento perfetto per concederti trattamenti che rimandi da tempo. La pressione planetaria, però, potrebbe renderti un po’ più nervosa, quasi eccitata in eccesso. Attenzione a non strafare: quando corri troppo, il tuo corpo ti presenta il conto. E tu, precisa come sei, vuoi evitare qualsiasi disordine fisico o emotivo.

Sei così organizzata che persino i tuoi dubbi hanno un’agenda.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti diri di ‘u cori unni iri, ma nun ti scurdari di teniri fermi i pinseri”.

