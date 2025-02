Oroscopo Vergine: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – La tua vita sentimentale è un incrocio tra una soap opera e un documentario sugli eremiti. Da un lato cerchi riferimenti solidi, dall’altro hai voglia di scappare su un’isola deserta e vivere senza costrizioni. Ma la verità è che in questo periodo hai bisogno di un legame mentale più che fisico. Quindi, se qualcuno vuole conquistarti, dovrà impressionarti con discorsi filosofici o almeno con un abbonamento premium a una piattaforma streaming.

Nel lavoro sei una pentola a pressione pronta ad esplodere, ma cerca di trattenerti. Mercurio e il Sole stanno facendo di tutto per farti impazzire, ma tu sei un segno pratico: tieni botta e non mandare email di dimissioni per errore. Ci saranno cambiamenti, nuovi colleghi o superiori… Incrocia le dita e spera che almeno abbiano il buon gusto di non essere insopportabili.

Nel tempo libero cerca di svagarti. Esci, incontra gente, fai qualcosa di divertente. Insomma, tutto ciò che normalmente ti spaventa.

Voto: 6,5

“Sei come un software in aggiornamento: migliorerai, ma nel frattempo lagghi!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Si tu t’arrabbi ogni vota ca quarcunu sbagghia, campi cchiu nervusu ca sanu!”

