Oroscopo Vergine: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Care Vergini, il vostro fascino è raddoppiato e i sentimenti giocano finalmente un ruolo chiave, sbloccando situazioni che sembravano ormai destinate all’archivio delle occasioni perdute. Il recupero è tangibile, soprattutto se paragonato alla scorsa settimana, con una tranquillità che non passerà inosservata. Tuttavia, attenzione a non perdere slancio verso fine settimana.

Sul lavoro, è tempo di accogliere il nuovo con entusiasmo, senza lasciarsi intimidire dalla competizione. Una risoluzione in vista per questioni burocratiche o legali vi attende, con un’opportunità imperdibile che si presenta ora e non si ripeterà fino a giugno. Sul fronte benessere, non esagerate con lo stress; i primi giorni della settimana potrebbero essere impegnativi, ma è consigliato l’uso di tisane calmanti per mantenere l’equilibrio.

Il consiglio ironico della settimana: “Per una Vergine, anche nel caos c’è un ordine nascosto che solo loro possono decifrare.” Voto: 7. Proverbio siciliano: “Megghiu tardi ca mai” (Meglio tardi che mai).



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI