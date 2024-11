Oroscopo Vergine: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Lascia perdere il perfezionismo. Smetti di ragionare troppo: non sei un computer, anche se a volte ti ci avvicini. Lascia fluire i sentimenti, senza calcolatrice alla mano.

Sul lavoro, qualcuno potrebbe irritarti, ma non temere: tra pochi mesi sarai tu a ridere per ultimo. La settimana invita alla calma, magari evita di accanirti con diete drastiche o decisioni azzardate per il tuo look. No, quel colore non ti dona.

Frase ironica: “Sorridi più spesso, anche se l’ansia non ti lascia in pace.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti ‘mpirugnari di fronti a tuttu, pigghiatilla cchiù calma ca la vita è ‘na pasta sfoglia, si sfascia facili.”

