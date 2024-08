Oroscopo Vergine: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, stai tirando avanti con una determinazione invidiabile, soprattutto in amore. Le relazioni che sono sopravvissute all’estate sono ancora salde, e se hai avuto qualche momento di dubbio, sappi che è tutto parte del gioco. Inutile arrovellarsi troppo: ascolta il cuore, lascia stare la mente e goditi il viaggio.

Sul lavoro, sei pronto a ripartire da zero. Che tu sia giovane e carico di idee nuove, o più maturo e desideroso di rischiare qualcosa per divertirti, questo è il tuo momento. Cambiare rotta non è mai facile, ma per te è una sfida che vale la pena accettare. L’importante è sentirsi vivi, brillanti, innamorati della vita.

Attenzione, però, alla tua tendenza a somatizzare lo stress: un po’ di ansia potrebbe farti venire qualche fastidio fisico. Venere e la Luna ti invitano a rilassarti nel weekend, perché settembre sarà bello tosto. Prepara la tua armatura e ricordati che il riposo è fondamentale per affrontare le battaglie che ti aspettano.

Voto: 7.5/10. “Non c’è niente di male nel fermarsi un attimo, anche i guerrieri più forti hanno bisogno di una pausa!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Vergine, curca e riposa, chi si troppu camini ti scatti la rota.”

