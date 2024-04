Oroscopo Vergine: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Aspetta maggio se hai avuto problemi d’amore; sarà il mese delle proposte e delle innovazioni. E se vuoi avviare una nuova storia, datti da fare, perché il sostegno di Venere arriva solo fra qualche giorno. Il periodo è propizio per realizzare un desiderio, purché sia concreto, cosa non difficile per te che sei sempre razionale.

Al lavoro, il sostegno di Giove è già una realtà, migliorando le collaborazioni. Maggio porterà le risposte che aspetti da tempo e le questioni legali o familiari che hanno causato spese esagerate potrebbero sbloccarsi. Nonostante il trambusto, cerca un attimo di pace. Anche il benessere chiama per un po’ di relax prima di grandi decisioni.

Oroscopo Vergine: cosa dicono le stelle siciliane

Un po’ di tranquillità non ti farebbe male. Voto: 7/10. “Megghiu sulu ca mal accumpagnatu.” (Meglio solo che mal accompagnato).



