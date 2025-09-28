Oroscopo Vergine: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana ti senti come uno studente modello che finalmente ha preso 30 e lode senza dover rifare l’esame tre volte. Venere è nel tuo segno e ti regala quell’alone di fascino da “intellettuale sexy” che piace tanto.

Se hai una storia, è il momento di darle una rinfrescata come si fa col balcone a primavera: buttare via i vasi rotti (cioè le discussioni inutili) e piantare qualcosa che profumi di futuro. Se sei single, invece, potrebbero arrivare incontri nuovi, interessanti, o semplicemente gente che non ti annoia dopo cinque minuti (miracolo!).

In ambito lavorativo, il cielo è propizio: potresti ricevere incarichi nuovi, più importanti, o finalmente il rispetto che meriti. Sei metodico, preciso, ma stavolta il cielo ti invita a dire “sì” anche alle cose che ti spaventano un po’. Viaggi, cambi, nuove realtà: magari non sarà tutto perfetto, ma sarà vero e ti farà crescere.

Fisicamente ti senti in forma, l’umore è buono e inizi la settimana con la voglia di sistemare tutto: l’armadio, i rapporti, il mondo. Solo attenzione al weekend, quando la tua proverbiale pazienza evapora e rischi di dire una frase di troppo a chi si merita solo il silenzio passivo-aggressivo.

Sei l’unico segno capace di pianificare anche gli imprevisti… e riuscirci pure.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Si tuttu funziona, nun stari a squatrari puru i difetti, godi e taci finu a sabatu.

