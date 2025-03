Oroscopo Vergine: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – L’amore ti fa impazzire. Letteralmente. Per i single, l’attrazione è forte, ma sei troppo incasinato per godertela. Nelle coppie, discussioni infinite su casa, figli e decisioni complicate. La pazienza è al limite: potresti mandare qualcuno a quel paese entro giovedì.

Nel lavoro, è il momento di aggiornare i vecchi progetti e forse tagliare qualche collaborazione tossica. Se aspetti un cambiamento, arriverà, ma forse non come lo immagini. Sei tentato da nuove strade, ma la paura del salto nel buio ti paralizza. Respira e decidi con calma.

Lo stress ti accompagna come un vecchio amico invadente. La distrazione può costarti cara: attento a non lasciare le chiavi dentro casa o il telefono in frigo. Fine settimana da tenere sotto controllo: rischi di farti un esaurimento nervoso per un dettaglio insignificante.

Serve un reset cerebrale prima che ti fumi pure il citofono.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti n’truppicari prima di cascari! Chianci quannu c’è bisognu, ma nun fari u luttu prima do tempu.”

