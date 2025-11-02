Oroscopo Vergine: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Tu che sei la perfezione fatta persona, questa settimana sembri un ingegnere dei sentimenti: analizzi, pianifichi, e ti chiedi costantemente se hai fatto abbastanza per evitare il disastro. Il bello è che le stelle ti dicono che il peggio è passato ma tu, invece di rilassarti, stai lì a controllare se davvero non c’è più nessuna nuvola in cielo. In amore, si avverte ancora un leggero malcontento, residuo di vecchie tensioni, ma nulla di grave. Stai solo imparando a fidarti di nuovo. Tra sabato e domenica, qualche piccola incomprensione potrebbe farti arricciare il naso, ma la chiave è non fissarti sugli errori. Cerca soluzioni, non colpevoli. Novembre, comunque, promette stabilità e dolcezza, specie per chi ha una storia solida e vuole rafforzarla con nuove certezze.

Nel lavoro, la tua calma apparente nasconde un turbine di pensieri. Hai costruito barriere, contenuto problemi e tenuto in piedi tutto ciò che rischiava di affondare. Adesso, però, con la pressione che scende, torna anche un po’ di ansia. È normale: quando il cervello smette di correre, il cuore riprende a parlare. Le stelle ti consigliano di dedicarti una giornata di tranquillità, anche solo per riorganizzare mente e spirito. I cambiamenti nel lavoro ti spaventano, ma in realtà sono un trampolino verso qualcosa di meglio. Non temere le nuove figure o i nuovi ritmi. La tua capacità di adattarti è la tua superforza.

Sul piano fisico, la settimana si presenta positiva. Ti senti più energico, più motivato e con un fascino discreto che colpisce chi ti circonda. Però, attenzione: la tua voglia di fare troppo potrebbe portarti a un affaticamento silenzioso. Il corpo ti parla, ascoltalo. Anche la razionalità ha bisogno di riposo.

Sei come un computer super efficiente, ma ogni tanto hai bisogno di spegnerti e riavviarti.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tu voli cuntrullari tuttu, ma certi cosi hannu bisognu di lassalli iri, ca sennò ti scappi puru l’aria di l’arma”.

