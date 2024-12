Oroscopo Vergine: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, la tua precisione maniacale e il tuo amore per l’organizzazione ti porteranno lontano… ma magari evita di fare l’inventario dei sentimenti. Se hai questioni in sospeso, parlane ora, prima che diventino il tuo prossimo progetto a lungo termine.

Con Mercurio storto, non aspettarti miracoli sul lavoro, ma il futuro si prospetta promettente. Il Natale ti vede in modalità “consigliere di fiducia” per tutti, ma ricordati che pure tu hai bisogno di relax.

“Trovi soluzioni a tutto, tranne a chi mangia i cannoli senza lasciarne uno per te.”

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Viri, chiddi ca vogghiu capiscunu, basta fari ‘na parola chiara e tuttu si sistèma.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI