Oroscopo Vergine: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

VERGINE – Vergine, se sei in cerca dell’amore con la A maiuscola, preparati, perché le stelle hanno in serbo per te un buffet di opportunità. Ma attenzione, se hai appena chiuso una porta, potresti trovarti a scrutare il futuro con più scetticismo di un contabile durante la dichiarazione dei redditi.

Le unioni di lunga data richiedono un po’ più di pepe, visto che la routine sembra aver steso un velo di noia. Sul fronte lavorativo, il tuo spirito imprenditoriale ti spinge verso nuovi orizzonti, ma ricorda, le ansie sono come abbonamenti non richiesti: meglio cancellarli.

E con Giove dalla tua parte, chi sei tu per dire di no alla fortuna? La tua forma fisica oscilla come l’umore di un adolescente, quindi attenzione a non trasformare la cura del corpo in un campo minato.

“Vergine, l’amore potrebbe bussare, ma ricordati di controllare prima attraverso lo spioncino.” Voto: 7/10. “A chi fa mali, mai mancanu scuse.” (Chi fa del male, ha sempre scuse).



