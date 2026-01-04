Oroscopo Vergine: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Dicembre ti ha regalato discussioni, tensioni e una lista infinita di cose da sistemare (che ovviamente hai sistemato tu, mentre gli altri guardavano). Ma ora gennaio cerca di metterti in pace col mondo, e forse anche con te stesso. Hai smesso di sentire quell’inquietudine da “mi manca qualcosa ma non so cosa”, e hai finalmente capito che no, non è sempre colpa tua. In amore si apre un periodo più costruttivo, con belle prospettive per chi ha voglia di fare sul serio. C’è aria di decisioni importanti: convivenze, traslochi, scelte di cuore che ti avvicinano alla persona amata. Non male per un segno che di solito ama tenere tutto sotto controllo, pure il battito cardiaco.

La Befana sarà intenso, potresti ritrovarti a parlare di futuro davanti a un prosecco, con lo sguardo di chi finalmente ha le idee chiare. Non male per uno come te, che solitamente impiega tre ore a scegliere tra due marche di detersivo. Le giornate di inizio settimana saranno un po’ tese, lo ammetto, ma è tutta fatica che poi darà frutto.

Nel lavoro cominci a fiutare l’odore del cambiamento. Nuovi contatti, nuovi scenari, forse anche nuove collaborazioni. Se sei un freelance, hai già appuntato qualcosa nell’agenda con tre punti esclamativi. Se invece lavori in azienda, potresti ricevere una proposta che merita attenzione. Il 2026 sarà il tuo trampolino di lancio, ma intanto inizia a prendere la rincorsa.

Sul fronte benessere sei determinato a migliorare: meno stress, più respiri profondi. Occhio solo a non strafare nei primi giorni dell’anno: fare tutto e subito è un tuo vizio. E se ti senti stanco, per una volta…non fare niente.

Hai messo così tanto ordine attorno a te che pure l’universo si è sentito in difetto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti u piaciri: ogni tantu statti senza fari nenti e goditi chiddu ca già tinni.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI