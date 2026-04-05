Oroscopo Vergine: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Finalmente una settimana che ti permette di respirare, e soprattutto di sentire che le cose stanno andando nella direzione giusta. Nei rapporti, il clima è sorprendentemente armonioso, soprattutto nel weekend. Se sei in coppia, puoi vivere momenti di intimità vera, fatta di dialoghi profondi e sinceri, senza quella tensione che a volte ti porti dentro. Se sei single, le occasioni non mancano, ma la differenza la fa il tuo atteggiamento: sei più aperto, meno critico, e questo ti rende decisamente più avvicinabile. Gli incontri che nascono ora hanno una base concreta, non sono solo illusioni passeggere. E sì, potresti anche decidere di fissare appuntamenti senza analizzarli per tre giorni prima.

Sul lavoro, invece, il ritmo rallenta, ma non è un male. Anzi, è esattamente quello che ti serve. Hai tempo per riflettere, pianificare, mettere ordine. Non ci sono pressioni immediate, e questo ti permette di ragionare con lucidità su progetti e collaborazioni. È una fase preparatoria, ma fondamentale: quello che organizzi adesso avrà effetti concreti già dalla prossima settimana. Precisione e attenzione ai dettagli restano i tuoi punti di forza, ma questa volta senza ansia.

Il benessere migliora proprio perché riesci a staccare. Hai bisogno di momenti per te, senza sensi di colpa. Attività rilassanti, piccoli piaceri, tempo libero: tutto contribuisce a ricaricare le energie. Anche emotivamente ti senti più leggero, meno oppresso da pensieri continui. E questo si riflette su tutto il resto.

Sei così organizzato che potresti pianificare anche il relax… con un file Excel.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana ti senti cchiù ligeru e serenu, e si ti lassi jiri senza cuntrollari tuttu, puoi godiri megghiu ogni cosa senza pinsari troppu.

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