Oroscopo Vergine: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

VERGINE – Hai sempre quell’aria di chi sa tutto e non ha bisogno di consigli, ma gennaio sta cercando di smentirti. Le pressioni si fanno sentire, vecchie scelte tornano come fantasmi a bussare alla tua porta.

La confusione regna sovrana e le emozioni sembrano un labirinto senza uscita. In amore le tensioni di lavoro ti inseguono anche sotto le coperte, trasformandoti in una bomba ad orologeria. Un consiglio? Fatti scivolare tutto addosso, come l’olio sul pane, e ricorda che nessuno è perfetto, nemmeno tu (anche se sei il primo a non crederci).

“Se vuoi ricostruire tutto, almeno questa volta usa il cemento e non la colla vinilica.”

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiudi l’occhi e camina: chiù dici, chiù sbagli, e l’odiu resta.”

