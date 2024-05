Oroscopo Vergine: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, sembra che tu abbia finalmente deciso di dare priorità al cuore piuttosto che alla lista della spesa. Con Venere dalla tua parte, questo maggio potrebbe essere il mese ideale per riscoprire il romanticismo, o per i più audaci, per lanciarsi in una nuova avventura amorosa.

Potresti trovare l’amore vero o solo una buona scusa per uscire di casa. Nel lavoro, è il momento di dare il meglio di te. I pianeti ti sorridono e potresti ricevere proposte interessanti, quindi tieni gli occhi aperti e la mente pronta. Sul fronte benessere, la Luna ti fa l’occhiolino favorevolmente, quindi aspettati una ripresa. Questo potrebbe essere un buon periodo per organizzare qualcosa di divertente, magari una gita fuori porta.

In ogni caso, non programmare troppo in grande se poi ti tocca cancellare tutto all’ultimo minuto. Voto: 7.5/10. “Cu nesci arrinesci” (Chi esce riesce!)



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI