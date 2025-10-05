Oroscopo Vergine: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Tu sei l’architetto dell’ordine zodiacale, il campione mondiale di liste, post-it e ansie preventive. Ma adesso, anche per te, si apre un piccolo spiraglio di normalità sentimentale, che detto così pare poco ma per te è tantissimo.

L’amore sta lentamente togliendo il cartello “lavori in corso” e, con un po’ meno polemiche e un po’ più disponibilità, potresti persino ritrovarti sorridente in coppia. Certo, se la persona che hai accanto non ti sembra all’altezza delle tue aspettative altissime, potresti passare qualche ora a rimuginare come un contabile in crisi mistica ma alla fine capirai che, forse, la perfezione non è tutto.

Nel lavoro sei brillante, contrattualmente fortissimo, con idee e proposte da vendere. E se sei dipendente, questo è il momento per chiedere di più: soldi, responsabilità, rispetto o persino ferie non richieste. Solo un consiglio: evita gli avventurieri in giacca e cravatta.

Fisicamente? Hai bisogno di scaricare la tensione che accumuli come un modem acceso da tre settimane. Quindi: meno Excel, più tisane. Meno stress, più stretching. E se qualcuno ti dice “rilassati”, non prenderla come offesa personale.

Sei così rigido che pure la lavatrice ha il programma “Vergine”.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ti piaci ‘a tranquillità, ma ricordati ca ‘u cori si rilassa sulu si ci fai spazio, no si ci misuri tuttu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI