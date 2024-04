Oroscopo Vergine: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Amore, per te, non sembra mai essere un campo minato di romanticismo sfrenato. Infatti, colpi di fulmine e attrazioni fatali ti sono estranei quasi quanto l’idea di saltare con il paracadute senza averlo indossato. Ma ecco che Venere sta per giocare a “cambio segno” e sembra che anche tu stia per aggiornare il tuo software emotivo nei confronti dell’amore. Non è ancora tutto rose e fiori, ci saranno giornate un po’ storte, specialmente per le coppie che di recente si sono lanciate piatti di metaforici spaghetti in testa discutendo di soldi o lavoro. Ma il miglioramento è all’orizzonte, e la seconda parte del mese promette di essere più luminosa.

Sul fronte lavorativo, potresti trovarti di fronte a scelte decisive che richiederanno tutta la tua attenzione. Evita di disperdere le tue energie come chicchi di pepe in un mulinello di vento. C’è chi ha pensato di passare il testimone dell’attività di famiglia ma si è ritrovato a fare i conti con delusioni amare. E mentre Saturno gioca a fare il guastafeste cancellando vecchi accordi, Giove ti fa l’occhiolino promettendo nuovi inizi entusiasmanti che non potranno essere ignorati oltre maggio. A proposito di benessere, ti troverai ad affrontare un periodo in cui le energie dovranno essere gestite con oculatezza, ma non temere, ci sarà modo di recuperare forze e idee per affrontare il futuro con rinnovato vigore.

In sintesi, per te è un periodo di transizione dove “Anche il più razionale dei segni può imparare a danzare sotto la pioggia.” Voto: 7. “La vucca è quantu un aneddu e si mancia palazzu e casteddu.” La bocca non è più grande di un anello e si mangia palazzo e castello. Lo smodato vizio della gola può mandare completamente in rovina.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI