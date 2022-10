Orrore a Enna, violenza sessuale su minorenne: arrestato un uomo

E' ai domiciliari

La squadra mobile di Enna ha eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo, sottoposto ad indagini per violenza sessuale ai danni di una minorenne.

Per lui era già scattato il divieto di avvicinamento: “A suo carico sono stati ritenuti esistenti elementi sufficienti per configurare il delitto di violenza sessuale aggravata”, spiega la polizia. Provvedimento che sarebbe stato violato e segnalato alla procura. Per l’uomo sono così stati disposti gli arresti domiciliari.