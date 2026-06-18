Le condizioni del piccolo

LONDRA- Orrore in uno zoo britannico, presso Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per aver fatto finire un bambino di soli tre anni nel recinto dei coccodrilli, dove il piccolo ha riportato ferite gravi.

Da definire la dinamica

Ancora da definire i contorni dell’agghiacciante episodio, che ha atterrito i familiari e tutte le persone presenti al momento nel parco del Johnsons Zoo: una struttura privata che – stando al suo sito web – ospita circa 100 specie di “affascinanti animali” esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli.

Le accuse

La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è accusato di tentativo d’omicidio, senza avanzare ipotesi sul movente o confermare la pista del possibile raptus di uno squilibrato.

L’arrestato, del quale non è stata resa nota l’identità, risulta essere residente a Norfolk, sulla costa est dell’Inghilterra centrale.