ASPEN, COLORADO (USA) – Un orso attacca una guardia giurata nella cucina di un hotel. Le telecamere di sicurezza di un albergo di Aspen, in Colorado, hanno registrato l’entrata di un orso nell’edificio.

La presenza dell’animale ha attivato immediatamente gli allarmi grazie ai sistemi di sicurezza dell’hotel. Una guardia giurata, prontamente intervenuta, si è trovata davanti l’enorme mammifero, che ha reagito dandogli una zampata e facendolo cadere.

Come riferisce la stampa locale, l’orso, un maschio in particolare, è stato localizzato e catturato dal team del Colorado Parks and Wildlife due giorni dopo l’incidente. La decisione di eutanasia nei confronti dell’animale, motivata dalla sua natura “troppo aggressiva”, ha suscitato dibattito e interesse da parte degli amanti degli animali e dei residenti.



