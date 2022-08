Ortigia, arriva l’attaccante spagnolo Gorrìa Puga

"Spero di fare una grande stagione con la squadra"

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia ufficialmente l’arrivo di Javier Gorrìa Puga, proveniente dal Club Esportiu Mediterrani. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo annuale.

Gorrìa è un attaccante spagnolo, di solito impegnato in posizione 4 o 5. Nato a Barcellona, classe 1994, è alto 185 centimetri e pesa 88 kg. Cresciuto nel Sant Andreu, dove ha giocato dal 2010 al 2015, vincendo una Supercoppa di Spagna, è quindi approdato al Sabadell. Qui gioca per due stagioni, centrando un secondo posto in campionato nel 2016-2017, anno in cui vince anche la classifica dei marcatori spagnola. Nella stagione successiva fa il suo esordio in Len Champions League. Dal 2019 al 2021 gioca con il Club Esportiu Mediterrani, partecipando all’Euro Cup, competizione nella quale nel 2019 ha affrontato proprio l’Ortigia, ai gironi di qualificazione ai quarti, segnando anche un gol nella sconfitta contro i biancoverdi di Piccardo. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito con il Douai, club giunto al nono posto nel campionato francese. Gorrìa, in passato, è stato anche nel giro delle nazionali giovanili spagnole, disputando un europeo Under 19 nel 2012 e un mondiale Under 20 nel 2013.

Queste le parole con le quali Javier ha salutato il suo arrivo in biancoverde: “Credo che giocare in un grande club con grandi ambizioni come l’Ortigia e in uno dei migliori campionati al mondo sia una bellissima sfida, che mi darà grandi motivazioni. Spero che noi possiamo raggiungere tutti gli obiettivi della società e fare una grande stagione con la squadra”.