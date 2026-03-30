Ortigia, auto finisce in mare: salvate madre e figlia di 5 anni

L’incidente nel porto piccolo

SIRACUSA – Paura questa mattina a Siracusa, dove un’auto è finita in mare nel porto piccolo di Ortigia. A bordo una turista di origine inglese e la figlia di 5 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, una Ford Puma a noleggio, durante una manovra, finendo in acqua.

I soccorsi dei passanti

Determinante l’intervento di due passanti che, richiamati dalle urla, si sono gettati in mare riuscendo a trarre in salvo madre e figlia. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del mezzo, in coordinamento con la Guardia Costiera. Durante le operazioni sono stati recuperati anche gli effetti personali della donna, tra cui documenti e cellulare rimasti all’interno dell’auto.