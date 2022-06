Ortigia, Rossi rinnova per altre 2 stagioni: “Qui mi trovo benissimo”

"Ho scelto con convinzione di continuare con i siciliani"

SRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia comunica di aver rinnovato per altri due anni l’accordo con il difensore Simone Rossi, che pertanto continuerà a far parte del roster a disposizione di coach Piccardo.

Prosegue quindi l’avventura del 29enne difensore con la calottina dell’Ortigia, con la quale, nelle tre stagioni disputate, si è ritagliato uno spazio da protagonista, diventando uno dei pilastri della squadra di Piccardo ed entrando anche nel giro della Nazionale di Sandro Campagna. In queste tre stagioni, Rossi, oltre alle doti difensive, ha messo in mostra anche le sue qualità in fase realizzativa, con gol pesanti che hanno contribuito al raggiungimento degli ottimi risultati del club.

“Sono contento – dichiara Rossi – perché da nessuna parte mi sono trovato così bene come qui in questi anni, soprattutto per tutto l’affetto che ho ricevuto e che naturalmente ricambio. Sono felice di rimanere ancora qui in questa squadra, che credo sarà l’ultima della mia carriera. Non sarei mai andato da nessun’altra parte. Ho scelto con convinzione di continuare con l’Ortigia e spero di lottare per grandi obiettivi e di migliorare quantomeno la posizione in campionato di quest’anno. Perché chiaramente, qui all’Ortigia, l’obiettivo è sempre quello di crescere e migliorare”.