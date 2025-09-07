Oscar di Bilancio Ferpi, il Road Show fa tappa a Palermo

Alla Camera di Commercio di via Amari

PALERMO – Il Road Show nazionale dell’Oscar di Bilancio Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), giunto alla sua 61ª edizione, approda a Palermo per il secondo appuntamento del tour dedicato alla cultura del reporting.

L’evento si terrà sabato 13 settembre, dalle 10 alle 12, nella Sala Belvedere della Camera di Commercio Palermo Enna (Via E. Amari 11, 14° piano).

Il titolo scelto per l’edizione 2025 – “Il tempo non si ferma. Il reporting nella transizione” – riflette il ruolo cruciale della rendicontazione in un contesto di cambiamento normativo e sociale.

Il reporting si conferma, infatti, come strumento strategico per gestire impatti, rischi e opportunità, rafforzando la consapevolezza interna e la fiducia degli stakeholder.

La tappa siciliana del road show nazionale 2025, si preannuncia come una preziosa occasione di confronto su sostenibilità, governance e impatto sociale, con particolare attenzione alla direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che impone alle imprese una maggiore trasparenza su performance ambientali, sociali e di governance.

Apriranno l’incontro Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio, Nicolò La Barbera, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, Matteo Cocchiara, Presidente Asael (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).

Seguiranno gli interventi di Filippo Nani, Presidente nazionale Ferpi, Elisa Toscano, Delegata Ferpi Sicilia.

L’evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e ha ottenuto il patrocinio di ASAEL Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali. Media partner Sole 24 ore e Deloitte Technical Supporter.

L’inizio dei lavori sarà preceduto da un welcome coffee offerto da Cdt Tomarchio e Moak, momento ideale per il networking tra professionisti, istituzioni e stakeholder.

Le candidature alla 61ª edizione dell’Oscar di Bilancio sono aperte fino al 20 ottobre 2025. Il premio, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e Ferpi, rappresenta il più autorevole riconoscimento in Italia per la qualità della rendicontazione economico-finanziaria e di sostenibilità.

L’iscrizione è gratuita e aperta ad organizzazioni, imprese, enti, P.A., Università e soggetti del Terzo Settore. La Cerimonia di Premiazione si terrà il 9 dicembre 2025 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.