Ospedale Cannizzaro, nuovi progetti per malattie rare del polmone

Sandro Maria Distefano è il nuovo direttore di Pneumologia

CATANIA – Ospedale Cannizzaro: Sandro Maria Distefano è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera di Catania, che dirigerà per cinque anni a seguito della conclusione della procedura selettiva e della firma del contratto.

“Abbiamo in progetto – spiega Distefano – nuove metodiche intensivistiche per la tipizzazione di alcune malattie rare del polmone e di patologie di interesse oncologico. Inoltre l’integrazione dell’UOC di Pneumologia con la struttura di Terapia Intensiva Respiratoria consentirà una più efficiente assistenza dei pazienti con grave insufficienza respiratoria, compreso lo studio della respirazione durante il sonno (esecuzione della polisonnografia), metodica già in uso da oltre un ventennio”.

La riorganizzazione al Cannizzaro

“In un’Azienda ospedaliera vocata all’emergenza – afferma il direttore generale Salvatore Giuffrida – la gestione dei pazienti affetti da patologie respiratorie, tanto più quelle che necessitano di trattamento intensivistico, è di rilevanza strategica”.

“Nell’ospedale Cannizzaro – continua Giuffrida – questo ruolo è svolto dalle strutture dell’Utir e della Pneumologia, che Distefano è già da tempo impegnato a coordinare nella migliore sinergia possibile, valorizzandone le risorse”.

“La riorganizzazione che ha avviato – conclude Giuffrida – consentirà di gestire ancora meglio il ‘carico’ di patologia respiratoria acuta e cronica che afferisce al bacino di riferimento, in stretto coordinamento con l’area dell’emergenza-urgenza e con le altre terapie intensive e semi-intensive aziendali”.