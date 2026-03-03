Ospedale Civico, La Barbera nuovo direttore della Chirurgia vascolare

Gli auguri di buon lavoro del dg Walter Messina

PALERMO – Gaetano La Barbera per cinque anni assume l’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Chirurgia vascolare dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in precedenza guidata da un responsabile facente funzioni.

La Barbera, che si è laureato e specializzato a Palermo, vanta un periodo di perfezionamento a Marsiglia e a Parigi. Ha già lavorato al Civico dal 1999 al 2020. Dal 2021 al febbraio 2026 è stato direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Ha sviluppato una particolare esperienza nel trattamento delle patologie vascolari del distretto dell’aorta toraco-addominale, carotideo e degli arti inferiori. E’ componente del direttivo del Collegio italiano dei primari ospedalieri di Chirurgia Vascolare.

“Sono certo che la professionalità e le doti personali del dottor La Barbera potranno apportare valore aggiunto a una squadra di eccellenza e saranno strategiche per conseguire ulteriori obiettivi virtuosi”, commenta Walter Messina direttore generale del Civico.