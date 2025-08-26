 Ospedale di Caltanissetta, aggressione a sanitari e poliziotti
Ospedale di Caltanissetta, aggressione a sanitari e poliziotti: arrestato

In manette un 20enne
POLIZIA
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Aggressione con calci ai poliziotti e ai sanitari dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Arrestato un 20enne extracomunitario. L’uomo ha aggredito le vittime provocando loro dei traumi alle articolazioni.

I poliziotti hanno arrestato un cittadino extracomunitario, risultato regolare sul territorio nazionale. L’uomo, dopo essere stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Caltanissetta per essere sottoposto a terapia farmacologica, sarebbe andato in escandescenze effettuando atti di autolesionismo e scagliandosi contro gli operatori sanitari e gli agenti.

Il ventenne, che era stato rintracciato in una via del centro città dagli operatori del 118 a causa del suo incedere incerto e barcollante, in un primo momento non voleva essere portato in ospedale, rendendo necessario l’intervento delle volanti della polizia di Caltanissetta. Giunti al triage, e intuito che si doveva procedere alla somministrazione di un farmaco, il ventenne avrebbe cominciato a inveire, minacciare e colpire sanitari e poliziotti. L’uomo è stato arrestato in carcere e sarà processato per direttissima.

Tags:

