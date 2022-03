Ospedali: Cannizzaro, si rinnova Comitato consultivo aziendale

Il bando è stato pubblicato suul sito www.aocannizzaro.it, sezione Avvisi.

CATANIA – L’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha avviato le procedure per il rinnovo del Comitato consultivo aziendale, organismo di partecipazione introdotto dalla legge di riforma del servizio sanitario regionale. Con delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida è stato approvato l’avviso pubblico rivolto alle organizzazioni e associazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti di ambito sanitario e socio-sanitario e alle organizzazioni e associazioni degli operatori del settore che siano attive nel territorio di riferimento dell’ospedale.

Gli enti interessati possono presentare domanda di ammissione con gli allegati richiesti, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito www.aocannizzaro.it, nella sezione Avvisi. In applicazione delle norme di riferimento, il numero massimo di componenti del Comitato Consultivo aziendale è stabilito in 25 e nell’eventuale valutazione delle istanze di rinnovo sarà valorizzato il livello di partecipazione e di attività pregresse.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 15 aprile e l’insediamento è previsto nel mese di maggio, alla scadenza dell’organismo attualmente in carica. “Il Comitato Consultivo svolge un ruolo essenziale – afferma il direttore generale Giuffrida – nella verifica del funzionamento dei servizi, nel supporto alle decisioni aziendali, nella formulazione di proposte di sviluppo della sanità. Per questo, nel ringraziare i componenti del comitato uscente e in particolare la presidente dott.ssa Maria Luisa Mandalà, sin d’ora auspico il massimo livello di partecipazione da parte delle associazioni, che potranno contare sulla fattiva collaborazione dell’Azienda Cannizzaro”.