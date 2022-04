Ospedali, Renna visita Neonatologia Garibaldi-Nesima

L'arcivescovo ha benedetto anche i bambini.

CATANIA – L’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, si è recato stamattina in visita nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, diretta dalla dott.ssa Gabriella Tina. Accompagnato dal direttore sanitario aziendale, dott. Giuseppe Giammanco, dal direttore medico di presidio, dott.ssa Lita Mangiagli, e dal direttore Dipartimento Materno-Infantile, prof. Giuseppe Ettore, ha voluto osservare da vicino il funzionamento della Banca del latte umano donato, una struttura che ha lo scopo di selezionare, raccogliere, conservare e distribuire il latte materno da utilizzare per specifiche necessita’ mediche.

“Oltre che a farci onore – ha detto ha prof. Ettore – la visita ci riempie di gioia, in quanto sottolinea ancora una volta l’immenso valore della donazione del latte materno, correlato peraltro a un simbolico passaggio di consegne con l’esercizio naturale dell’allattamento. Il latte donato viene sottoposto a un trattamento termico chiamato pastorizzazione, che permette di inattivare gli agenti infettivi eventualmente presenti”.

Subito dopo la visita alla Banca del Latte, Mons. Renna ha voluto benedire i bambini ricoverati in Neonatologia, pregando affinché possano ristabilirsi presto e tornare a casa delle proprie famiglie. Infine, dall’aula magna del Dipartimento, il prelato si e’ collegato da remoto con il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola, che lo ha prontamente ringraziato per la visita e per le parole di incoraggiamento.