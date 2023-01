Ospedali, sindacati: manca anestesista a Mussomeli

La denuncia dei sindacati.

MUSSOMELI – “L’ospedale ‘Maria Immacolata Longo’ da questa mattina è senza anestesista in loco. Una situazione gravissima”. Lo affermano i rappresentanti sindacali di Cisl, Uil e Nursind del nosocomio preannunciando “immediate rivendicazioni”. “Abbiamo appreso – scrivono in una nota – di un incontro tra il sindaco Giuseppe Catania e il commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone su eventuali strategie preventive da parte del management aziendale concretizzatesi nella pubblicazione immediata di un bando per il reclutamento di anestesisti sul cui esito non abbiamo notizia. Da stamattina – aggiungono nel comunicato – l’ospedale di Mussomeli dovrà trasferire i ricoverati in ortopedia per fratture in altre strutture ospedaliere, la radiologia non potrà garantire Tac anche in urgenza con mezzo di contrasto, il pronto soccorso sarà in grave sofferenza qualora ci fossero accessi che potrebbe richiedere l’intervento del rianimatore. Non accettiamo assolutamente l’eventuale proposta dell’utilizzo dell’elisoccorso come soluzione alla mancanza dell’anestesista perché poco percorribile”.