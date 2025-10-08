Osservatorio Ingv di Catania, aperto per la giornata Fai

L'iniziativa dell'11 e del 12 ottobre

CATANIA – L’11 e il 12 ottobre sarà possibile visitare la sede dell’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

L’apertura straordinaria si terrà in occasione della quattordicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. L’evento è volto a celebrare il territorio etneo grazie al racconto dei luoghi e delle realtà che li caratterizzano, nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela del patrimonio storico e ambientale del nostro Paese.

L’apertura dell’Osservatorio etneo Ingv, dopo il successo riscontrato nell’edizione del 2022, sarà un importante momento di incontro con il pubblico che, grazie al racconto degli ‘apprendisti Ciceroni’ (gli studenti del Liceo Scientifico ‘Ettore Majorana di San Giovanni La Punta), verrà guidato in spazi strettamente riservati all’attività scientifica e al monitoraggio dei vulcani siciliani.

Le visite si terranno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. In assenza di emergenze sarà possibile visitare la sala operativa di sorveglianza integrata sismica e vulcanica. Il percorso prevede l’uso di scala.