Ossido di etilene superiore ai limiti: ritirati i gelati Twix, Bounty e M&M’S

Ecco quali sono i lotti tolti dal mercato

Presenza di ossido di etilene superiori ai limiti di legge trovato in alcuni lotti di gelati confezionati. Mars Incorporated ha ritirato alcuni lotti di gelati Twix, Bounty, M&M’s dopo le segnalazioni da parte delle catene di supermercati Coop, Iper, Decò e Unes.

L’ossido di etilene è una sostanza in grado di uccidere i batteri, funghi e virus, ma recentemente l’International Agency for Research on Cancerl ha classifica come cancerogena e tossica.

Tramite un comunicato, Mars ha comunicato ai clienti in possesso dei gelati provenienti dai lotti oggetto del richiamo di non consumarli. Tuttavia l’azienda ha sottolineato come i livelli di ossido di etilene non siano tali da arrecare danno alla salute del consumatore. Inoltre si tratta di lotti prodotti nel 2020 e 2021 e quindi presumibilmente già venduti a consumatori e consumati.

Di seguito i lotti incriminati e ritirati dal mercato segnalati dalla stessa Mars Italia: