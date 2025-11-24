Otto nuovi assistenti sociali al comune di Palermo: firmati i contratti

Completata l'immissione in servizio di 30 nuovi professionisti

PALERMO – Con la firma dei contratti degli 8 nuovi assistenti sociali avvenuta oggi, l’Amministrazione comunale di Palermo completa l’immissione in servizio dei 30 professionisti programmati nell’ambito del contributo “Fondo di Solidarietà Comunale”, finalizzato al potenziamento stabile dei servizi sociali mediante l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti sociali e altre figure specialistiche.

La conclusione delle assunzioni è stata possibile a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio comunale, che ha consentito di procedere allo scorrimento finale della graduatoria.

“Con il completamento delle 30 assunzioni di assistenti sociali realizziamo un obiettivo strategico di questa amministrazione – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone -: rafforzare in modo strutturale i servizi sociali del Comune di Palermo, garantendo più presenza sul territorio, maggiore capacità di presa in carico e risposte più tempestive ai bisogni delle famiglie, dei minori, degli anziani e delle fasce più fragili”.

“La collaborazione con il Comune di Monreale ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale che ha permesso di ottimizzare tempi e risorse. L’ingresso di questi professionisti a tempo indeterminato non solo potenzia i servizi, ma restituisce stabilità e continuità a un settore che richiede competenze qualificate e piena operatività. Continueremo su questa strada per rendere la nostra amministrazione sempre più efficiente, vicina ai cittadini e capace di costruire politiche sociali solide e inclusive”.