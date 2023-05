Pace: “Orgogliosi per l’elezione di Cuffaro a segretario”

Le parole del capogruppo all'Ars

PALERMO – “Siamo orgogliosi per la grande partecipazione al XX Congresso nazionale della Dc e soprattutto per l’elezione a segretario politico nazionale di Totò Cuffaro. È stato in grado di rifondare la Democrazia cristiana in tutto il territorio regionale, adesso cercherà, insieme all’aiuto di tutti, di realizzare un altro sogno: rilanciare il partito a livello nazionale”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace.

“La nostra speranza è che la Dc, – aggiunge – partito dei valori che pone al centro del suo progetto gente giovane e donne, possa radicarsi in tutta la nazione. Ci attende un lavoro lungo, tortuoso e faticoso ma l’apporto di Totò Cuffaro sarà fondamentale per la crescita e il radicamento della Dc in Italia. Un partito aperto, che garantisca diritti, giustizia e che sia protagonista non solo in politica ma anche nella società”.