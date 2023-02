Pachino, conti in rosso: si dimette la sindaca Petralito

L'ex primo cittadino spiega con una lettera i motivi che l'hanno portata alla decisione

SIRACUSA – Il sindaco di Pachino, in provincia di Siracusa, Carmela Petralito, ha rassegnato le dimissioni. Era stata eletta nel 2021 in una coalizione di centrodestra. Nella lettera inviata al segretario generale e al presidente del Consiglio comunale, l’ex primo cittadino spiega i motivi che l’hanno portata alla decisione.

“In questi mesi ho dato tutta me stessa. Ho trovato un Comune disastrato e ho cercato di mettere in sesto i numeri di bilancio che neppure i commissari erano riusciti a far quadrare. Ho smosso situazioni incredibili che hanno causato in passato la perdita di milioni di euro”.

A Pachino il passivo è di circa 28 milioni di euro. “Chi mi conosce sa bene – scrive ancora – che non mi tiro mai indietro, ma bisogna essere realisti e non occupare un posto a qualsiasi costo rischiando di mettere in gioco i valori in cui si crede. Sono orgogliosa di essere stata la prima sindaca di Pachino e spero che chi verrà dopo di me abbia lo Stato e la Regione più attenti di quanto siano stati fino ad ora”.