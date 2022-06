Pachino, il questore sospende il bar: “Ritrovo di pregiudicati”

Le ragioni del provvedimento,

PACHINO- Il questore di Siracusa ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar di Pachino perché “abituale ritrovo di persone pregiudicate o conosciute alle forze di polizia perché orbitanti in ambienti malavitosi locali”. La sospensione dell’attività era stata già disposta, per gli stessi motivi, nel 2016 e nel 2017. “Questo nuovo provvedimento – si legge in una nota della Questura di Siracusa – emesso anch’esso per finalità di prevenzione, giunge all’epilogo di una documentata attività degli investigatori del commissariato di Pachino che hanno accertato come il locale continuasse ad essere frequentato da soggetti di dubbia reputazione e capaci di poter creare nocumento alla sicurezza della cittadinanza”. (ansa)